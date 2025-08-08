Coup de théâtre, Griezmann reçoit une offre folle

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2027, Antoine Griezmann se dirige tout droit vers un départ en Major League Soccer l’été prochain. C’est du moins le plan de carrière établi par l’attaquant de l’Atlético Madrid. Un projet menacé par une offre totalement inattendue.

Antoine Griezmann n’avait pas prévu d’animer ce mercato estival. En juin dernier, l’attaquant de 34 ans s’était réengagé pour une année supplémentaire avec l’Atlético Madrid, soit jusqu’en 2027. C’était surtout une manière de lisser son salaire pour rendre service à ses dirigeants. En réalité, le Français a prévu de quitter les Colchoneros l’été prochain afin de s’envoler pour les Etats-Unis. On sait que l’ancien joueur de la Real Sociedad rêve d’évoluer en Major League Soccer avant la fin de sa carrière. Son plan de carrière devrait le lui permettre. Sauf si une offre complètement folle vient chambouler son avenir.

Alors qu’il se prépare à entamer sa dernière saison dans la capitale espagnole, Antoine Griezmann a été approché par le CF Monterrey. D’après le média local TUDN, le club mexicain a fait de l’ex-international tricolore sa priorité. Ses dirigeants auraient validé cette décision au cours d’une réunion mercredi. Les décideurs de Monterrey, qui peuvent compter sur la recette de leur huitième de finale au Mondial des clubs, ont apparemment les moyens de proposer un gros contrat au champion du monde 2018.

Griezmann sera difficile à convaincre

La formation où évolue le défenseur central Sergio Ramos a même déjà contacté l’entourage d’Antoine Griezmann en vue d’un transfert cet été. Reste à savoir si Monterrey trouvera les bons arguments pour attirer le natif de Mâcon. Sans parler de l’aspect financier, il ne sera pas simple de convaincre le Madrilène de faire une croix sur son rêve américain. D’autant que ce changement de plan l’obligerait à précipiter ses adieux à l’Atlético Madrid et à planter son coach Diego Simeone juste avant le début de la saison.