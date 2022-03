Coup de théâtre au Real Madrid, le remplaçant d'Ancelotti dévoilé

Dans : Liga.

Humilié (4-0) dernièrement avec le Real Madrid dans le Clasico, Carlo Ancelotti est très critiqué en Espagne. Pressenti sur le départ, l'Italien pourrait être remplacé par un grand entraîneur européen.

Si le Real Madrid est leader incontestable et incontesté de la Liga grâce à ses 9 points d'avance sur le FC Séville, les retrouvailles entre Carlo Ancelotti et les Merengues ne sont pas celles attendues. Arrivé à Valdebebas cet été, sept ans après son départ, Carlo Ancelotti est sous contrat jusque juin 2024. Mais le tacticien italien devrait vite faire ses valises car il déçoit les supporters dans le jeu proposé, en témoignent les résultats mitigés du Real Madrid sans l'homme de la situation, Karim Benzema, impliqué sur 45 buts toutes compétitions confondues cette saison. Ironie du sort, Carlo Ancelotti et la Casa Blanca ont été foudroyés (4-0), sans leur numéro neuf tricolore, dans leur jardin à Santiago Bernabeu par le FC Barcelone. Un troisième défaite en Liga cette saison pour le Real mais qui a emmené l'entraîneur de 62 ans dans un véritable raz de marée médiatique. L'ex-coach du PSG avait d'ailleurs tenu à s'excuser auprès des fans après cette gifle monumentale. « Mon dispositif n'a pas été bon. Je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de cette déroute. On a très mal joué, j'ai très mal préparé le match » a déclaré l'intéressé après la rencontre. La goutte de trop pour Florentino Pérez qui a déjà le remplaçant de Carlo Ancelotti en tête....

Le Real pense à Nagelsmann

La bombe du jour en Espagne a été lâchée par David Sánchez-Cañete. Ce journaliste espagnol, travaillant pour DAZN, a fait un point sur les dossiers chauds du Real Madrid en affirmant que Kylian Mbappé, Erling Haaland, Aurélien Tchouaméni devraient bien rejoindre le club aux 13 Ligues des champions et que Julian Nagelsmann était ciblé. Présent en quarts de finale de C1, tout comme le Real, Julian Nagelsmann ne serait pas le plus heureux des hommes en Bavière. Aux dernières nouvelles, le tacticien de 34 ans partage une relation très froide avec le directeur sportif Hasan Salihamidžić. D'après DefensaCentral, l'un d'eux quittera le Bayern Munich en fin de saison. Il y a deux ans, Julian Nagelsmann avait décliné une offre du Real Madrid. « Oui, il est vrai que j'ai eu un appel téléphonique avec Jose Angel Sanchez. Je pense que j'ai pris la bonne décision de refuser à ce moment-là. Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs d'Europe, mais s'ils m'appellent à l'avenir, peut-être que la décision sera différente » avait lâché le jeune entraîneur lié au géant bavarois jusque juin 2026.