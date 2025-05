Coup de foudre à Milan, le Barça adore son bourreau

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sorti par l’Inter Milan (3-3, 4-3 ap) en demi-finales de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a craqué pour un Nerazzurro. Le club catalan apprécie le défenseur central Alessandro Bastoni, décrit comme la priorité de la direction sportive en cas de départ du décevant Ronald Araujo.

Un an après son erreur face au Paris Saint-Germain, Ronald Araujo a récidivé. Le défenseur central du FC Barcelone, exclu contre les Parisiens suite à un accrochage sur Bradley Barcola la saison dernière, a cette fois plombé les siens en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. L’Uruguayen s’est retrouvé impliqué sur les deux derniers buts italiens, d’où les nombreuses critiques apparues sur les réseaux sociaux. « Je l'accepte et je le reconnais, a d’ailleurs réagi le Blaugrana sur X. Je ne me suis jamais caché et je ne le ferai jamais. »

Prêt à assumer ses responsabilités, Ronald Araujo doit maintenant accepter les rumeurs de départ à son sujet. Même s’il a prolongé son contrat jusqu’en 2031 en janvier dernier, le vice-capitaine du Barça ne serait pas retenu par ses dirigeants. Le club catalan commence même à anticiper son départ. Si le nom de Jonathan Tah revient avec insistance, l’Allemand étant sur le point de quitter le Bayer Leverkusen en fin de contrat, le média Fichajes affirme que le directeur sportif Deco a une préférence pour Alessandro Bastoni (26 ans).

Bastoni a fait forte impression

Le Portugais a pu le voir à l’œuvre pendant la double confrontation européenne puisque le défenseur central de l’Inter Milan s’est distingué par sa solidité et par son habileté à la relance. L’international italien a également fait admirer son fair-play avec un beau message. « Respect à nos adversaires - ils ont fait preuve d’une force et d’un cœur incroyables, a écrit le Nerazzurro sur les réseaux sociaux. Et mention spéciale à un gamin terriblement bon : Lamine Yamal, tu es un monstre. » Autant dire qu’Alessandro Bastoni serait le bienvenu dans le vestiaire barcelonais. Encore faudrait-il que l’Inter Milan accepte de vendre son cadre sous contrat jusqu’en 2028.