Coucou la France, Benzema zappe Messi et Griezmann !

Encore une fois buteur samedi soir lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad, Karim Benzema est en tête du classement des buteurs en Espagne. Et les Merengue deviennent clairement Benzema dépendant.

La polémique du week-end dernier sur la fin, ou non, de sa carrière internationale tricolore n’a visiblement pas plombé moralement et sportivement Karim Benzema. Alors que le Real Madrid était mené samedi soir par la Real Sociedad et semblait dans de sales draps, l’attaquant français des Merengue a remis les siens dans le bon sens en égalisant. Une nouvelle réalisation qui porte à 10 le total des buts marqués par Karim Benzema, lequel est l’actuel meilleur réalisateur du championnat d’Espagne, postulant clairement au titre de Pichichi. Cette saison, toutes compétitions confondues, KB9 a inscrit 12 des 35 buts du Real Madrid, un score énorme quand on sait que derrière lui on trouve Rodrygo (5), Ramos (4) et Kroos (3).

Dans la bataille pour le titre de meilleur buteur de Liga, Karim Benzema devance de deux unités Lionel Messi, qui tire les pénalties pour le Barça, tandis que l’autre buteur français de Liga, Antoine Griezmann en est à quatre buts sous le maillot du FC Barcelone. Bien évidemment, comparaison n’est pas raison, mais c’est une évidence, depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid au mercato 2018, Karim Benzema a endossé sans aucun souci majeur le costume de buteur en chef des Merengue. « Je ne sais pas s'il s'agit du meilleur joueur de la Liga actuellement, chacun le voit comme il le veut. Moi, je suis content pour lui, il joue très bien en ce moment, et chaque jour qui passe, il devient un élément toujours plus important pour notre équipe », a lancé Zinedine Zidane après la victoire madrilène. Et forcément, cela peut encore et toujours donner des regrets concernant son absence en équipe de France.