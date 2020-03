Coronavirus : Les deux prochaines journées de Liga à huis clos

Dans : Liga.

Tout comme la France, l’Espagne a pris au cours des dernières heures des mesures fortes afin d’endiguer la propagation du coronavirus Covid-19.

Après la France et l’Italie, c’est au tour du football espagnol de fermer les portes de ses stades. En effet, la Liga et la Liga 2 viennent de communiquer aux clubs la décision officielle du gouvernement de disputer les deux prochaines journées à huis clos. Une information qui deviendra officielle dans les prochaines heures, après le conseil des ministres espagnols, selon les informations de Marca. Par ailleurs, le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples, prévu le mercredi 18 mars au Camp Nou, se déroulera également à huis clos.