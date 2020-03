Coronavirus : La Liga suspendue avec effet immédiat

Dans : Liga.

Il n’y aura pas de matchs de championnat espagnol ce week-end et jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision prise par les instances du football espagnol, soit la Ligue, la fédération et le comité des joueurs. Récemment, la décision de faire disputer toutes les rencontres à huis clos avait été prise, pour éviter la propagation du virus. Désormais, ce sont toutes les rencontres des deux premières divisions espagnoles qui sont concernées par cette annulation qui durera au moins 15 jours, et probablement bien plus.