Contrat illicite, le Barça menace De Jong pour le virer

Incapable d’inscrire ses recrues avant la reprise de la Liga, le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale. Pour y parvenir, le club catalan a notamment demandé à Frenkie de Jong de diminuer ses revenus. Et les dirigeants sont même allés jusqu’à menacer de le poursuivre pour son contrat jugé illicite.

Le temps presse pour le FC Barcelone. A quelques jours de la reprise du championnat ce week-end, le vice-champion d’Espagne n’a toujours pas inscrit ses recrues auprès de la Liga. Le club catalan ne respecte pas l’équilibre financier exigé par l’instance. D’où l’obligation d’augmenter ses recettes ou de réduire sa masse salariale. C’est pourquoi la direction a sollicité certains cadres de l’effectif afin de diminuer leurs salaires respectifs. Frenkie de Jong fait partie des joueurs convoqués.

▪️ #FCB want De Jong to revert to his 2019 contract

▪️ Understood club sent him letter alleging criminality by previous board on 2020 deal

▪️ Warned player & reps they may become implicated in legal action

▪️ Previous board confident in legality of 2020 deal



📝 @David_Ornstein