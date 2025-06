Clause payée, le Barça va officialiser Joan Garcia

Comme pressenti, Joan Garcia deviendra le nouveau gardien du FC Barcelone. Le club catalan a payé le montant de la clause libératoire fixée par l’Espanyol Barcelone. Ce premier renfort estival devrait pousser le capitaine Marc-André ter Stegen vers la sortie.

Le FC Barcelone tient sa première recrue de l’été. Il s’agira bien de Joan Garcia dont la clause libératoire a été payée, annoncent le quotidien Sport et le journaliste Fabrizio Romano. Les avocats du gardien de l’Espanyol Barcelone ont réglé les 25 millions d’euros auprès de la Liga ce vendredi. Il ne manque plus que l’officialisation du transfert qui devrait intervenir dans les prochains jours, le temps que le portier de 24 ans revienne de vacances.

🚨🔵🔴 Plan confirmed: Barcelona have activated and paid €25m release clause for Joan García.



Official statement to follow next, here we go confirmed.



Barça proceeded today as planned, as @monfortcarlos has reported. pic.twitter.com/IZeDq4YLPQ