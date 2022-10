Clasico : Le Real en panique à cause de Lewandowski

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sûr de ses forces avant le Clasico dimanche, le Real Madrid ne part pas totalement serein. Les Merengue craignent la redoutable efficacité de Robert Lewandowski du côté des Blaugrana.

Le temps où le Clasico nous offrait un duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est bien terminé. Cette saison, le match dans le match oppose désormais Karim Benzema à Robert Lewandowski, auteur d’excellents débuts avec le FC Barcelone. Pendant ce temps-là, son homologue du Real Madrid, ralenti par une blessure, n’est pas sur la même dynamique que la saison dernière. C’est pourquoi le journaliste espagnol Manolo Martin donne l’avantage au Polonais avant le choc prévu dimanche à Santiago Bernabeu.

« Le Real est très préoccupé »

« Lewandowski arrive en meilleure forme. 14 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues, cela laisse un bon aperçu de ses capacités, a commenté le spécialiste andalou de Canal Sur Radio, contacté par Eurosport. Benzema n’est pas à son niveau. (…) Benzema, c’est la qualité et l’élégance mais il manque de réussite dans la finition en ce moment. C’est tout le contraire de Lewandowski. Le Real est très préoccupé par cet état de grâce du Polonais. »

Même impression du côté catalan où le journaliste de la Cadena SER Bruno Alemany mise sur un but de la recrue estivale. « Le Real Madrid est mieux préparé collectivement avant ce Clasico, le projet est bien plus mature, a-t-il avoué. Cela dit, Lewandowski me parait individuellement au-dessus de tous les acteurs de ce match donc il est probable de le voir marquer à Madrid. » Notre confrère ajoute tout de même que le Français, à domicile et plus habitué à cette affiche, a lui aussi de grandes chances d'inscrire son nom au tableau d'affichage.

D’ailleurs, Karim Benzema représente la principale menace dans l’esprit du Barça et de son défenseur polyvalent Ronald Araujo. « C'est un joueur très intelligent qui sait quand calmer le jeu et quand lancer ses coéquipiers, a remarqué l’international uruguayen dans un entretien accordé au club del deportista. Il faut toujours faire attention quand on joue contre lui. » Juste avant l’attribution de son probable Ballon d’Or lundi, le capitaine madrilène aura à cœur de briller face au rival.