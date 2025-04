Carlo Ancelotti viré par le Real Madrid, une annonce imminente

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, plusieurs médias annoncent que Carlo Ancelotti va être démis de ses fonctions et que le Brésil est déjà informé.

Florentino Perez n'est pas du genre à tergiverser, et moins de 24 heures après l'image désastreuse donnée par son club dans la Coupe du Roi, le président du Real Madrid veut vite reprendre la main. Selon Sky Sports News, Carlo Ancelotti devrait quitter son poste d'entraîneur des Merengue la semaine prochaine et l'entraîneur italien de 65 ans est désormais « très proche » de devenir le nouveau sélectionneur du Brésil, où un contrat jusqu'en 2030 l'attendrait. Ce n'est pas la première fois que cette rumeur du départ d'Ancelotti vers la Seleçao apparait, mais c'est la première fois qu'un média aussi sérieux annonce que le Real Madrid va laisser partir son entraîneur avant même la fin de l'actuelle saison. Il est vrai que Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont plus qu'un maigre espoir de dépasser le Barça en Liga, et que l'élimination en Ligue des champions a probablement scellé le destin du coach, qui a encore un an de contrat avec le Real Madrid.

Madrid va se séparer de Carlo Ancelotti dans les prochains jours

BREAKING: Carlo Ancelotti is "very close" to becoming Brazil's next manager 🚨 pic.twitter.com/iDUJy6kzUF — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 27, 2025

Selon nos confrères, Diego Fernandes, homme d'affaires lié à la Confédération brésilienne de football et intermédiaire dans cette opération, était samedi soir dans les tribunes lors de la finale de la Coupe de Roi et il aurait déjà entamé les négociations avec Carlo Ancelotti. Le Brésil souhaite installer l'actuel entraîneur du Real Madrid aux commandes de la Seleçao avant les rendez-vous sportifs du mois de juin. Pour l'instant, le club espagnol n'a fait aucun commentaire, mais Fabrizio Romano a également confirmé que le départ de l'ancien entraîneur du PSG était imminent et que sa signature avec le Brésil ne faisait plus réellement le moindre doute. Tandis que Xabi Alonso est attendu la saison prochaine à Madrid, le club espagnol va devoir désigner un entraîneur intérimaire pour essayer de finir le moins mal possible cette saison noire.