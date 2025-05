Canal+ embrasse Kylian Mbappé et le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Alors que le PSG prépare sa finale de Ligue des champions en direct de Munich ce samedi contre l’Inter Milan, Canal + organise sa retransmission. Avant la fin de cette édition 2024/2025, Thomas Sénécal fait le point sur les audiences et les clubs en vogue.

Vous avez sûrement déjà aperçu sa tête lors des matchs de Ligue des champions avec des plans dans les tribunes du Parc. Le patron des sports de Canal + Thomas Sénécal prépare avec ses équipes la finale de Ligue des champions ce samedi, dernière grande échéance footballistique de la saison. Pour Ouest France, le Français a fait le point sur les audiences de la chaine cryptée cette saison. En ce qui concerne le ballon rond, le bilan est positif, mais pas seulement pour les clubs français.

L’effet Mbappé mesuré

Quelle soirée! Merci à nos abonnés fidèles et passionnés et bravo à toute l’équipe des Sports de @canalplus https://t.co/PE2B5MB21R — Thomas Sénécal (@ThomasSenecal) May 8, 2025

Le patron des sports de Canal + explique au quotidien français que le record pour un match de football a été battu cette saison avec le PSG-Arsenal. Mais également que des clubs étrangers comme le Real Madrid ont fait autant d’audiences que les clubs français. « Le PSG, Monaco, Lille et Brest nous ont offert des moments formidables. La demi-finale retour entre le PSG et Arsenal a rassemblé 4 140 000 téléspectateurs. C’est le record historique d’un match de foot sur Canal +. Mais notre dispositif éditorial est fait pour s’affranchir des performances des clubs français ou des couleurs françaises en général. D’ailleurs, ça s’est vu cette saison, on a eu des scores d’audience très élevés, notamment sur le Real Madrid, qui s’est quasiment classé comme un club français supplémentaire en termes de performances d’audience, » décrit-il. L’arrivée de Kylian Mbappé au sein de la capitale espagnole n’y est pas étrangère. Le soulier d’or cette saison a été l’une des attractions cette année. En quête de renouveau du côté de la Maison Blanche, le champion du monde 2018 cristallise toujours autant les regards.