Cadix-Valence, le match reprend sans Diakhaby

Le match entre Cadix et Valence a repris. Il avait été interrompu à la 30e minute car Mouctar Diakhaby avait fait savoir à l’arbitre et à ses coéquipiers qu’il avait reçu une insulte raciste de la part d’un adversaire. Tous les joueurs de Valence avait alors quitté la pelouse, provoquant l’interruption de la rencontre. Celle-ci a repris, sans le défenseur passé par l’Olympique Lyonnais. Ce dernier a remercié ses coéquipiers pour leur solidarité, mais leur a demandé de continuer à « lutter sans lui », selon les médias officiels du FC Valence. Le défenseur central a décidé de ne pas reprendre le match, et a donc été remplacé.