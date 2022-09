C’est allé trop loin, il demande pardon à Vinicius

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la déclaration polémique d’un agent sur le plateau de son émission, l’animateur Josep Pedrerol a dû présenter ses excuses à Vinicius Junior. L’ailier du Real Madrid a été ciblé par des chants racistes lors du derby face à l’Atlético Madrid dimanche.

C’était malheureusement prévisible. Dimanche soir, le derby de Madrid n’a pas seulement été marqué par la victoire du Real (1-2) au Wanda Metropolitano. Des supporters de l’Atlético ont profité de la polémique pour s’en prendre à Vinicius Junior, comparé à un singe dans un chant raciste d’individus inspirés par Pedro Bravo. « Vinicius doit respecter l’adversaire, avait lâché l’agent sur le plateau d’El Chiringuito. S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un singe. »

Témoin de ces propos tenus dans son émission, l’animateur Josep Pedrerol ne pouvait pas se cacher après le derby. « Si tu es noir et que cela t'a blessé, je te demande pardon. Et si tu es blanc et que tu as pensé que l'expression était inappropriée, je te présente aussi mes excuses, a confié le journaliste. C'est peut-être une expression inappropriée, maladroite, mais pas raciste. En Espagne, faire le singe signifie faire l'imbécile. Je me fiche de ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, ce qui m'importe c'est que Vinicius et des téléspectateurs de ce programme aient été blessés. »

Le mea-culpa de l'émission

« Nous commettons des erreurs ici. Nous sommes en direct pendant trois heures et nous avons fait une gaffe. Je ne pense pas que l'Espagne soit un pays raciste. Carlo Ancelotti (l’entraîneur du Real Madrid, ndlr) le connaît bien et il a dit que ce n'était pas le cas en conférence de presse. Ecoutez-le davantage. Vous vous apercevrez que ce n'est pas vrai. Je vous le dis du fond du cœur », a conclu Josep Pedrerol afin de calmer ce scandale notamment dénoncé par Neymar, Raphinha, Gabriel Jesus et le Real Madrid.