Benzema, Zidane, CR7 et Messi, l'Algérie aime tout le monde

Dans : Liga.

Depuis la reprise de la Liga, Karim Benzema est incontestablement le meilleur joueur du Real Madrid, voire même du championnat espagnol.

Auteur d’une passe décisive fabuleuse pour Casemiro face à l’Espanyol Barcelone dimanche soir (1-0), l’international français suscite beaucoup de passion en Espagne… mais également en Algérie, le pays dont il est originaire. La preuve, le président de la FAF (Fédération Algérienne de Football) Kheïredine Zetchi s’est longuement exprimé au sujet de Karim Benzema dans les colonnes du journal AS. Et s’il est bien conscient qu’il est légalement impossible de faire jouer l’ancien Lyonnais avec les Fennecs, il rêve de voir évoluer duo Benzema-Mahrez en club…

« Benzema est 100 % algérien. C’est le meilleur attaquant du monde. L’article 15 du règlement de la FIFA l’interdit. Nous n’avons jamais essayé de faire venir Benzema pour jouer avec l’Algérie puisqu’il est international français. Mahrez et Benzema sont deux grands talents algériens avec deux nationalités sportives différentes. Ils ont montré de grandes choses dans leurs différentes équipes lors de compétitions très difficiles. Les Algériens sont passionnés par le football et surtout le beau jeu. De nombreux Algériens se rendent en Espagne pour assister aux matches dans l’ambiance du stade. En Algérie, il y a beaucoup d’admirateurs de Cristiano Ronaldo qui était à Madrid et de Messi qui est au Barça. Les discussions sur ces sujets ont été très passionnées. Mais ils aiment aussi beaucoup d’autres comme Benzema et Zidane » a indiqué le patron du football algérien, qui ne demande qu’à voir Karim Benzema au côté de Ryad Mahrez à l’avenir. Et comme cela n’est pas possible sous le maillot des Fennecs, pourquoi voir l’ancien du Havre au Real Madrid dans les mois à venir ? Zinedine Zidane ne serait certainement pas contre…