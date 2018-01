Benzema revient, Zidane récupère l’arme fatale du Real

Dans : Liga, Foot Europeen.

Touché à la cuisse en décembre, Karim Benzema retrouve le groupe du Real Madrid pour la réception du Deportivo La Corogne dimanche (16h15).

Pour la presse espagnole, c’est déjà un sujet d’article assuré pour la semaine prochaine. En effet, l’attaquant français n’est pas épargné par les critiques. Même pendant son absence, les commentaires négatifs ne s’arrêtent pas. Autant dire que l’ancien Lyonnais sera attendu au tournant s’il est aligné par Zinédine Zidane, qui s’est confié sur l’état d’esprit de son joueur.

« Il a juste envie de jouer au foot, de récupérer ses sensations. Il n'est pas revanchard, il a juste envie d'apporter ce qu'il sait faire sur un terrain de foot. Rien de plus, a calmé l’entraîneur madrilène. En tout cas, c'est mon message, ce que moi je dois lui adresser, et c'est ce que lui a envie de faire, jouer au ballon, montrer ses qualités. Le reste... On ne pourra jamais contrôler tout ce qui se dit et il faut l'accepter. »

Zidane retrouve son trio

Habitué aux critiques, le technicien se concentre sur le jeu et la possibilité d'utiliser sa « BBC » pour la première fois depuis neuf mois ! « Je suis content de pouvoir retrouver ces trois joueurs, s’est réjoui Zidane. Ils font partie intégrante de l'équipe même s'ils n'ont pas joué beaucoup cette année. Après, on verra ce qui se passera demain, l'important c'est d'avoir les trois. Pour nous, on sait la force de frappe qu'ils ont chacun. » Et si le trio magique était la clé pour relancer le Real ?