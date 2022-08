Benzema meilleur sans Cristiano Ronaldo, il passe aux aveux

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, un homme a pris une autre dimension au Real Madrid, il s’agit bien sûr de Karim Benzema.

Leader incontestable de l’attaque du Real Madrid, l’international tricolore est dans une forme extraordinaire. En dépit de son âge, Karim Benzema est plus que jamais l’atout offensif n°1 du club merengue. Favori dans la course au Ballon d’Or 2022, qui sera décerné en septembre prochain, l’attaquant formé à l’OL a pris une autre dimension depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Avant la finale de la Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et Francfort ce mercredi soir, Karim Benzema a évoqué les différences dans son jeu et dans son importance au sein du collectif madrilène depuis le départ de CR7. Et l’international français ne nie pas que le départ du Portugais a changé la donne pour lui, bien qu’il se sentait également très à l’aise dans son rôle de serviteur principal de Cristiano Ronaldo.

Benzema décrypte son nouveau rôle sans CR7

« Depuis qu'il est parti, c'est sûr que j'ai mis beaucoup plus de buts. Mais j'avais un autre rôle, plus de passeur. Il m'a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain mais je savais que je pouvais faire plus. Quand il est parti, c'était le moment pour changer mon jeu, être plus ambitieux et pour l'instant ça se passe bien » a lancé Karim Benzema, conscient que l’épaisseur qu’il a pris au Real Madrid fait de lui un favori pour le prochain Ballon d’Or, un objectif pour l’attaquant français. « L'année dernière, j'ai fait une grosse saison. La meilleure de ma carrière parce qu'il y a eu les trophées au bout. C'était une saison complète. Maintenant, c'est un nouveau challenge et l'idée, c'est de faire mieux, d'être encore meilleur sur le terrain. Et je suis préparé mentalement pour essayer de faire beaucoup mieux » a prévenu Karim Benzema, qui aura une sérieuse concurrence en Liga la saison prochaine pour le titre de meilleur buteur avec la signature d’un certain Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le duel entre le Polonais du Barça et le Français du Real Madrid promet…