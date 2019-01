Benzema « meilleur avant-centre du monde », coucou l’équipe de France !

Dans : Liga, Equipe de France.

Karim Benzema a largement contribué à la victoire (2-4) du Real Madrid contre l'Espanyol ce week-end en Liga. Et c'est une évidence, l'attaquant français des Merengue retrouve des couleurs alors qu'il souffre toujours d'une fracture du doigt qu'il a refusé de faire opérer afin d'être à la disposition de son club. Après l'énorme passage à vide du Real Madrid, qui a mis du temps pour digérer les départs de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, KB9 contribue à ce retour vers les sommets de la Maison Blanche. Et pour Lucas Vazquez, c'est une évidence Karim Benzema est actuellement le meilleur avant-centre de la planète.

« Karim est en train de montrer qu’il est le meilleur 9 du monde. Il met des buts, il travaille, s’associe aux autres. C’est merveilleux de jouer avec lui », s'extasie le coéquipier de Karim Benzema. Et du côté de Santiago Solari on est tout autant enthousiaste. « Karim a encore réussi un match mémorable, impeccable, complet. Mais ce n'est pas une nouveauté, il a joué à très haut niveau depuis le début de la saison et pendant une grande partie de sa carrière. Cela ne me surprend pas et je profite de chacun de ses matches. Contre l'Espanyol, tout le monde en a profité, les amateurs de beau football, pas seulement les supporters du Real Madrid », s'est réjoui l'entraîneur des Merengue. Didier Deschamps pense-t-il la même chose ?