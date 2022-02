Benzema interpelle Ancelotti, le Real au bord du clash

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Accroché par Villarreal le week-end dernier, le Real Madrid a enchainé un deuxième match sans victoire face au PSG.

Battue par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes mardi soir, l’équipe de Carlo Ancelotti traverse incontestablement sa période la moins faste de la saison. Celle-ci coïncide avec l’absence de Karim Benzema, éloigné des terrains pendant un mois en raison d’une contracture à la cuisse et qui revenait tout juste de blessure contre le PSG après seulement un entraînement avec ses coéquipiers du Real Madrid. L’attaquant français n’a pas fait de miracle dans une équipe amorphe face à Paris et selon les informations du Chiringuito, la tension était à son maximum dans l’avion du retour pour Madrid après la défaite contre le PSG. Le ton serait notamment monté entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti en dépit des excellentes relations entre les deux hommes.

💥"BENZEMA le dijo a ANCELOTTI que jugando así NO IBAN a LLEGAR a NINGUNA PARTE"



‼️✈️Tensión en el avión de vuelta en el Real Madrid. Lo cuenta @PipiEstrada1 en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/8z59u6p0UX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2022

C’est le chroniqueur Pipi Estrada qui a lâché un scoop sur Karim Benzema en expliquant que le buteur formé à l’Olympique Lyonnais avait purement et simplement critiqué la tactique trop défensive de son entraîneur contre le PSG au Parc des Princes. « Benzema a dit à Ancelotti qu'en jouant de cette manière, ils n'iront nulle part » a balancé le chroniqueur à la télévision espagnole. Des déclarations qui risquent d’enflammer l’Espagne, où la pression médiatique n’a rien à voir avec ce que l’on peut connaître en France, notamment lorsque cela touche au FC Barcelone ou comme dans le cas présent au Real Madrid. De toute évidence, les comportements de Karim Benzema et de Carlo Ancelotti seront surveillés de près à l’occasion du match entre le Real Madrid et le Deportivo Alavès dimanche soir à Bernabeu. Un match qui, au vu du contexte, devient crucial pour les Merengue à trois semaines du huitième de finale retour contre le Paris Saint-Germain.