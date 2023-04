Benzema et le Ramadan, la petite remarque acide

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Alors que la conciliation du Ramadan et du football fait parler, comme chaque année ou presque, Karim Benzema a montré que cela ne l'empêchait pas d'être au top en marquant un triplé avec le Real Madrid ce dimanche après-midi.

Un peu plus dans le dur que la saison dernière, lors de laquelle il avait tout raflé avec le Real jusqu’au Ballon d’Or, Karim Benzema a rappelé à tout le monde qu’il n’avait rien perdu de son talent ce dimanche. Puisque lors de la victoire nette et sans bavure de Madrid contre Valladolid (6-0), l’attaquant français a marqué un triplé en l’espace de 6 minutes et 30 secondes, soit le hat-trick le plus rapide de sa carrière. Une énorme performance que KB9 a réalisé en plein Ramadan, histoire de faire taire les polémiques. De quoi provoquer aussi une petite réaction d’Hugo Guillemet. « Les effets dévastateurs du Ramadan », a juste lancé le journaliste de L’Equipe sur son compte Twitter en partageant une vidéo des buts de Benzema en pleine période de jeûne.

Les effets dévastateurs du Ramadan https://t.co/GRTYO15UuR — hugo (@hugoguillemet) April 2, 2023

Benzema performant pendant le Ramadan

Une petite pique sans doute adressée à Antoine Kombouaré, qui s’est retrouvé dans le viseur durant tout le week-end en décidant de ne pas retenir Jaouen Hadjam dans son groupe pour affronter Reims dimanche car le défenseur algérien a refusé de rompre son jeûne le jour de match. Un choix clairement expliqué par l'entraîneur du FC Nantes après la rencontre. « Dans la semaine, il n'y a pas de soucis pour ceux qui jeûnent, je suis prêt à les soutenir. Il y a du soutien, il y a de l'écoute. On sait que c'est une période pas facile. Mais le jour du match, il ne faut pas jeûner. Il y a beaucoup d'intensité, il faut être prêt. Et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe. Je ne veux pas qu'ils se blessent. C'est son choix, je le respecte, il n'y a pas de sanction, mais j'ai un cadre », a expliqué le coach des Canaris, qui a toujours appliqué cette règle durant sa carrière.

Quoi qu’il en soit dans cette histoire, Benzema a donc prouvé qu’un joueur pouvait être ultra-performant en faisant le Ramadan. Un choix propre à chacun même si certains entraineurs estiment que leurs joueurs ne sont pas au niveau de forme optimal s'ils ne s'alimentent et ne boivent pas de la journée.