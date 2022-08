Benzema est une légende, CR7 et Sergio Ramos n'y pourront rien

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Depuis trois saisons, Karim Benzema est devenu le patron du Real Madrid. Un nouveau statut qui s'est confirmé la saison passée avec des performances majeures mais aussi la possibilité pour l'ancien lyonnais de frapper les penaltys, une nouveauté pour lui.

Cette fois-ci c'est terminé, l'ère Ronaldo a été digérée par le Real Madrid. Beaucoup d'observateurs pensaient que cela serait impossible quand le Portugais a quitté la Maison Blanche en 2018 après neuf ans de bons et loyaux services. Mais, Karim Benzema a su parfaitement assumer le rôle de leader la saison passée, amenant le club merengue au sacre européen avec la manière. En terme de buts marqués, il a montré qu'il était à la hauteur de CR7 sur la scène européenne effaçant nettement l'ombre très pesante du génie portugais.

Karim Benzema enfin libre de tirer les penaltys

Plus qu'une influence sportive, Ronaldo avait une vrai emprise dans le vestiaire madrilène. Cela se ressentait sur le terrain dans un domaine particulier, mis en valeur par le journal madrilène Marca, les penaltys. En effet, entre 2009 et 2018, ce coup de pied arrêté était réservé quasi exclusivement à Cristiano Ronaldo. Il a pu en tirer 92 ne laissant que des miettes à ses coéquipiers dont notamment Karim Benzema. Le Français a aussi du s'incliner plus tard devant Sergio Ramos, spécialiste confirmé de l'exercice avant le départ de l'Espagnol en 2021.

Marca n'hésite pas à utiliser le terme de « dictature » du penalty pour qualifier la mainmise de Ronaldo et Ramos pendant douze ans. Le défenseur du PSG atteint les 95% de réussite sur ce tir particulier tandis que Ronaldo n'est qu'à 85%, soit un pourcentage comparable à celui de Benzema. Si le talent de Ramos est indéniable, on ressent là toute l'influence de CR7 qui lui aura permise d'améliorer ses statistiques de buts au détriment de Karim Benzema. Le Français ne réfléchit pas de la même manière, lui qui a laissé cet honneur le week-end dernier à Eden Hazard. Le raté du Belge devrait toutefois le conforter dans ce nouveau rôle où il n'a plus de rivaux au sein du club madrilène.