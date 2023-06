Benzema en Arabie Saoudite, Riolo plie le suspense

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite, encore inimaginable il y a quelques jours, est de plus en plus probable.

Après près de quinze ans au Real Madrid, Karim Benzema s’apprête à faire ses adieux au club merengue, avec qui il a collectionné les trophées de champion d’Espagne et les victoires en Ligue des Champions. L’information de son départ vers l’Arabie Saoudite n’est pas encore officielle, mais la très forte tendance est maintenant à un départ du Real Madrid pour le Ballon d’Or 2022. Il faut dire que les Saoudiens ont mis le paquet pour convaincre le buteur formé à l’Olympique Lyonnais avec un contrat de deux ans et un salaire annuel de 100 millions d’euros nets.

Des chiffres vertigineux qui ont convaincu « KB9 » de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le départ de l’ancien international français ne fait plus aucun doute selon Daniel Riolo, qui a confirmé sur RMC la tendance d’un adieu imminent entre Karim Benzema et le Real Madrid dans les jours à venir. « Pour avoir des informations sur le transfert de Benzema en Arabie Saoudite, il fallait prendre un axe Marseille-Lyon. A Marseille, il fallait consulter Momo Henni. Il a parlé de ça en disant que Benzema partirait du Real Madrid. J’ai appris à le connaitre, c’est quelqu’un qui connait bien Benzema et qui s’il s’avance de cette façon, j’ai envie de le croire et de prendre cela pour un indice » a expliqué Daniel Riolo avant d'évoquer un second indice.

Riolo est convaincu du départ de Benzema

« C’est un indice valable. L’autre indice valable est à Lyon. C’est Karim Djaziri (ndlr : ancien agent de Benzema), je lui ai demandé ce qu’il en était pour Benzema en Arabie Saoudite. Quelle a été sa réponse ? Il ne m’a pas répondu, ce qui n’arrive jamais » a lancé Daniel Riolo, pour qui le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite n’est désormais plus qu’une question de jours. Nul doute que le Real Madrid, qui souhaitait conserver le Français encore une saison, réservera un hommage à la hauteur de ce que Karim Benzema a apporté au club merengue depuis quinze ans.