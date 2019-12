Benzema 26e du Ballon d'Or, c'est un scandale !

Dans : Liga.

Karim Benzema est arrivé 26e du Ballon d'Or 2019, ce qui étonne pas mal de monde compte tenu des performances de l'attaquant français du Real Madrid. Pour Bertrand Latour, c'est un classement totalement scandaleux pour KB9.

Le jury du Ballon d'Or a provoqué une première polémique en classant Karim Benzema à la 29e place dans le classement du trophée, derrière notamment Pierre-Emerick Aubameyang et Antoine Griezmann. En direct sur la chaîne L'Equipe, qui diffuse la cérémonie, Bertrand Latour a vidé son sac en s'offusquant du traitement accordé à l'attaquant français du Real Madrid par les journalistes du monde entier qui votent pour l'attribution de ce trophée. De quoi le laisser dubitatif sur le sérieux de ce classement 2019.

« Je suis déçu, mais j’imagine que ma déception n’est rien à côté de celle de Karim Benzema qui doit être terrible Je ne sais pas ce qu’il doit faire pour être mieux classé, même quand il a gagné des titres il est 16e donc il y a une forme de logique. En fait, on lui colle des carottes tous les ans, mais franchement je ne sais pas ce qu’il doit faire de plus pour être plus haut dans le classement. Mais le plus important c’est qu’il peut s’endormir avec ses quatre victoires en Ligue des champions », a faire remarquer le journaliste, histoire de souligner que même s'il est maltraité par le jury du Ballon d'Or cela n'empêche pas Karim Benzema de se construire un énorme palmarès, du moins en club. Et certains de penser que les soucis de KB9 avec l'équipe de France déteignent sur ceux qui déterminent ce classement.