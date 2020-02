Barcelone : S'embrouiller avec Lionel Messi, quelle erreur !

Dans : Liga.

Ces dernières semaines, Éric Abidal et Lionel Messi ont eu une grosse embrouille au coeur du FC Barcelone. Mais désormais, les deux hommes forts du Barça ont décidé de passer l'éponge.

Le 4 février dernier, Éric Abidal n’avait pas hésité à pointer du doigt les joueurs catalans. Pour le secrétaire technique du FCB, ce sont les membres du vestiaire blaugrana qui avaient alors causé le départ d’Ernesto Valverde, faute d’un travail assez approfondi. Une sortie médiatique qui avait fait bondir Messi sur Instagram. Jeudi, dans les colonnes de Mundo Deportivo, l'international argentin est d’ailleurs revenu sur cette brouille avec son dirigeant : « Ses propos m'ont fait mal parce qu'il a attaqué le vestiaire, mais aussi au niveau personnel. Je ne pouvais pas laisser le directeur sportif m'attaquer de cette sorte ».

Un temps sur la sellette, Abidal a finalement été maintenu dans ses fonctions par le président Josep Maria Bartomeu. Mais désormais, l’ancien latéral gauche restera dans son rôle sportif et n’en bougera plus. « S'il y a une chose que je sais, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en peu de jours et que les choses internes doivent se régler de façon interne », a précisé Abidal lors de la conférence de presse de présentation de Martin Braithwaite, la nouvelle recrue du Barça. Messi peut donc dormir sur ses deux oreilles, puisque c’est lui qui a gagné cette guéguerre interne avec Abidal. Comme souvent au Barça, c’est bien la Pulga qui a eu le dernier mot.