Barcelone promet une folie à 100 ME en 2026

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Discret depuis le début du mercato, le FC Barcelone ne fera pas de folies cet été. Le club blaugrana pourrait en revanche se montrer beaucoup plus actif dans un an avec un transfert à 100 millions d’euros dans les tuyaux.

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone n’a pas prévu de bouleverser son effectif lors de ce mercato estival. La preuve, le club catalan n’a pour l’instant recruté que deux joueurs : le gardien Joan Garcia en provenance de l’Epanyol Barcelone et Marcus Rashford, prêté par Manchester United. Pas question pour Joan Laporta de faire de folies cet été. Le président du Barça sera en revanche beaucoup plus entreprenant à l’été 2026. Et pour cause, le site Fichajes révèle que l’état-major catalan a prévu au moins un gros transfert l’été prochain, en pleine campagne présidentielle.

Et la cible n°1 du récent vainqueur de la Liga n’est autre que Julian Alvarez. Selon le média spécialisé, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid est le choix de Joan Laporta et de la direction barcelonaise pour prendre la succession de Robert Lewandowski, dont le contrat arrive à expiration dans un an. Pour s’offrir le buteur argentin, il faudra néanmoins y mettre le prix puisque les Colchoneros ne négocieront pas en-dessous de 100 millions d’euros pour celui qui a réalisé une saison pleine en 2024-2025 avec 29 buts et 8 passes décisives.

Julian Alvarez priorité du Barça en 2026

Le FC Barcelone rêve de l’attaquant de 25 ans pour donner un nouveau souffle à son attaque et offrir à Lamine Yamal et à Raphinha un compère de choix pour animer le secteur offensif. Hansi Flick a évidemment validé le profil du champion du monde 2022, mais la question est maintenant de savoir si l’Atlético acceptera de vendre son meilleur joueur à l’un des rivaux pour le titre en Liga. De plus, on ignore pour l’instant si Julian Alvarez est favorable à un départ en Catalogne. Barcelone l’a en tout cas identifié comme sa priorité du prochain recrutement afin de booster au maximum la candidature de Joan Laporta à sa réélection au poste de président du club catalan. Effet d’annonce ou réelle piste, la rumeur est en tout cas lancée et l’on saura vite si elle a des chances de se concrétiser ou non.