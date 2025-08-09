Battre le PSG, c’est l’obsession du Barça

Dans : PSG.

Sorti par l’Inter Milan (3-3, 4-3 ap) en demies la saison dernière, le FC Barcelone n’avait pas pu affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Ce sera peut-être pour l’exercice à venir. En tout cas, c’est le vœu formulé par les Blaugrana.

Le FC Barcelone n’a toujours pas digéré. Passé tout proche de la qualification, le club catalan avait été renversé par l’Inter Milan en demies de la Ligue des Champions la saison dernière. Les coéquipiers de Pedri rêvaient d’une victoire en finale, et si possible face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

« Je pense que nous avons un style de jeu comparable et ça aurait été une finale très disputée. L'équipe qui aurait eu le ballon aurait dominé l'autre, a imaginé le milieu du Barça dans un entretien accordé à France Football. Mais comme le match n'a pas eu lieu, personne ne peut savoir ce qu'il se serait passé. La saison prochaine, on essaiera à nouveau d'y être (en finale, ndlr). » Le discours de Pedri rappelle forcément celui de son supérieur Joan Laporta.

Au micro de CNN cette semaine, le président du Barça n’a pas non plus caché son envie de battre le champion d’Europe. « Le Paris Saint-Germain s'en est très bien sorti la saison dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions et la Ligue 1, et dans le même temps ils ont proposé un très beau football avec un très bon coach et de très bons joueurs, félicitait le dirigeant mercredi. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de nous affronter. C'est un match qu'attend le monde du football. Nous étions les deux équipes les plus compétitives et les plus en forme la saison dernière. »

Laporta veut défier le PSG

« J'espère que nous pourrons les jouer cette année pour savoir laquelle des deux est la meilleure, tout en respectant les autres clubs. Toute personne qui aime le football a dit que le Barça et le PSG étaient les deux équipes offrant le meilleur football du monde. J'espère que dans le nouveau format de la Ligue des Champions, et je félicite Aleksander Ceferin (le président de l'UEFA, ndlr) pour cette nouveauté qui améliore la compétition, il y aura cette opportunité la saison prochaine », réclamait Joan Laporta, impatient d'en découdre avec les Parisiens.