Barcelone ou PSG, Lionel Messi n'a que 2 choix

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a que deux offres sérieuses pour la suite de sa carrière, prolonger avec le Barça ou signer avec le Paris Saint-Germain.

En Espagne, comme en France, la saison tire à sa fin, et le nul concédé jeudi par le Barça contre Grenade a peut-être scellé le sort du club catalan en Liga. Après avoir eu la possibilité de prendre les commandes du championnat, la formation de Ronald Koeman s’est ratée et cela pourrait coûter cher au FC Barcelone. Car forcément Lionel Messi comprend de plus en plus que sans de gros renforts, la saison prochaine ne pourra pas lui permettre de viser des titres majeurs. Alors, le doute est clairement mis sur la réelle volonté de la star argentine à prolonger son contrat avec le Barça alors que dans deux mois il sera libre de signer où il le souhaite. Mais selon L’Equipe, si Lionel Messi a longtemps eu plusieurs offres dans les mains, elles sont désormais moins nombreuses, puisque seuls le Paris Saint-Germain et Barcelone sont en course.

Lionel Messi entre le PSG et Barcelone

Exit Manchester City, Pep Guardiola étant en quête d’un attaquant d’avenir, le duel va donc se jouer entre le PSG et le Barça, même si L’Equipe précise ce samedi qu’aucun des deux clubs n’a formalisé une offre concrète à Lionel Messi. Du côté de Paris, les choses sont claires, le choix numéro 1 du côté de Doha est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, mais si l’une des deux stars du club français devait partir, alors Nasser Al-Khelaifi a carte blanche pour se rapprocher de Leo Messi avec une offre déjà prête et qui semble être à même de convaincre le sextuple Ballon d’Or de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, aucune décision ne sera prise d’ici la fin de saison en Liga ou en Ligue 1, et Florent Torchut, journaliste du quotidien sportif à Barcelone, affirme que Lionel Messi décidera probablement avant la Copa America, qui commence le 11 juin prochain en Argentine. Si à cette date, la star du Barça n’a rien dit, alors son départ serait probablement acté.