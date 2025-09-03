Barcelone menacé par la Liga, ça suffit

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le FC Barcelone a vécu un été contrasté. Le club catalan va enchaîner l’année deux avec Hansi Flick. Sur le mercato, le champion d’Espagne s’est offert le Suédois, Roony Bardghji. Récemment, le joueur a été enregistré avec l’équipe B, le Barça Atlétic. Une chose qui n’a pas échappé au DG de la Liga, Javier Gomez.

Le FC Barcelone sera-t-il encore menacé ? Le club catalan a connu certaines difficultés sur ce mercato estival pour recruter des éléments. C’est notamment le cas de Nico Williams. Le joueur de Bilbao devait rejoindre le club catalan cet été. Mais le FC Barcelone n’a jamais pu lever la clause du joueur à cause de sa situation financière. Au niveau des enregistrements de joueurs, le club catalan a connu quelques difficultés par le passé. Et cette semaine, la Liga va surveiller de près certains mouvements du champion d’Espagne. Ce mardi, le Barça a enfin pu enregistrer l’une de ses recrues, Roony Bardghji. Le Suédois a débarqué en provenance de Copenhague et fait désormais partie de l’équipe réserve.

Roony Bardghji est suivi par la Liga

⚠️ Javier Gómez (DG de LaLiga) a été interrogé sur Bardghji, et il en a profité pour avertir le Barça :



🗣️ "Tu enregistres un nouveau joueur pour la B qui a un plus gros salaire que certains de l'équipe A... si tu veux mon accord, il va falloir l'enregistrer dans la A." pic.twitter.com/zHKgHOJzqf — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) September 3, 2025

Le joueur de 19 ans a débarqué pour la somme de 2,5 millions d’euros du côté de la Catalogne, le 14 juillet dernier. Après quelques soucis administratifs, le club a fini par l’enregistrer, mais avec la réserve. Cela permet au Suédois de bénéficier de plus de flexibilité dans son intégration, mais cela n’est pas passé inaperçu aux yeux de la Liga. « Ça ne peut pas devenir une passoire pour contourner le fair-play financier. Tu enregistres un nouveau joueur pour la B qui a un plus gros salaire que certains de l'équipe A... si tu veux mon accord, il va falloir l'enregistrer dans la A, » a expliqué Javier Gomez, le DG de la Liga. Une nouvelle situation floue qui sera à surveiller. Le FC Barcelone veut-il simplifier l’intégration de son joueur ou contourner le fair-play financier ?