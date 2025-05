Barcelone ‍: Lamine Yamal et Raphinha posent problème

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le FC Barcelone semble retrouver sa grâce cette saison. Avec l’arrivée d’Hansi Flick et l’explosion de certains talents, le club catalan se dirige vers le titre en Liga mais avec déjà une idée précise des renforts sur le mercato.

Cette saison, le FC Barcelone a rappelé qu’il était l’un des plus grands clubs au monde. Avec l’arrivée d’Hansi Flick, le club catalan a retrouvé de sa superbe. Malgré les problèmes financiers, le Barça retrouve les sommets en Espagne. Avec un titre presque acquis en Liga, les dirigeants catalans semblent désormais tourner vers le mercato. Le directeur et ancien joueur du club (161 apparitions) Deco a déjà ciblé les profils à recruter. Dans une interview à ESPN, le Portugais a constaté la dépendance du club catalan à deux joueurs : Lamine Yamal et Raphinha. Les deux hommes font partie des quatre éléments les plus utilisés par Hansi Flick cette saison au côté de Jules Koundé (4423 minutes) et Pedri (4430 minutes).

Un secteur défensif également fébrile

🚨🔵🔴 Barça director Deco: “We feel a lot of dependency on Raphinha and Lamine Yamal”.



“Maybe we need players with similar profiles to give us more options in those areas”, told ESPN. pic.twitter.com/W0sTn8Wt7r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025

« Soudain, nous nous sentons très dépendants de Raphinha et Lamine Yamal. Peut-être avons-nous besoin de joueurs similaires, d'une solution pour eux. L'équipe est assez équilibrée et nous avons aussi beaucoup de bons joueurs dans l'équipe de jeunes », explique Deco. Un constat partagé par les statistiques. Le Brésilien est impliqué sur 29 buts en championnat cette saison (18 buts et 11 passes décisives). Tandis que le jeune prodige espagnol compte sept réalisations et 14 passes décisives en Liga. Le mercato catalan sera donc important afin de fixer les carences de l’équipe d’Hansi Flick.

Sur le front défensif, le FC Barcelone a montré quelques limites notamment en Ligue des champions. Le club catalan a encaissé pas moins de sept buts contre l’Inter en deux matchs. Ajoutez à cela, les trois contre le Real dans le Clasico. Avec la longue blessure de Ter Stegen, le poste de gardien de but pourrait être également un poste renforcé cet été.