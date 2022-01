Barcelone : Kays Ruiz déjà indésirable !

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

D'après la presse catalane, Kays Ruiz n’est plus désiré par le FC Barcelone, là où il a grandi avec la Masia. C’est en tout cas le souhait du club catalan qui souhaite vendre l’ancien parisien revenu cet été.

Drôle de saison au FC Barcelone pour les joueurs français. Alors que Samuel Umtiti vient de rechuter physiquement et qu’Ousmane Dembélé se voit chassé du club par Xavi, c’est au tour de Kays Ruiz d’être pris à parti par les dirigeants barcelonais. Attendu avec impatience par l’équipe B du Barça, le franco-marocain n’aurait pas du tout convaincu sur le terrain. Parti du PSG suite à un bras de fer amené à la suite d’un gros manque de temps de jeu, il rencontre le même problème au FC Barcelone. Blessé et touché par le Covid-19, il n’a disputé que 78 minutes de jeu cette saison avec l’équipe réserve et ne ferait même plus partie des plans de l’entraîneur Sergi Barjuan, d’après le quotidien catalan Sport. Un scénario rocambolesque pour celui sur qui est fixée une clause de 50 millions d’euros. Hors du terrain, le jeune milieu de terrain de 19 ans est aussi mal vu par ses dirigeants, la faute à un soutien apporté à son compatriote Ousmane Dembélé sur les réseaux sociaux suite à son éviction du club.

Kays Ruiz de retour en Ligue 1 ?

❗️Le Barça veut se débarrasser de Kays Ruiz cet hiver. Le club est déçu de son attitude et de son niveau.



⚠️ Une résiliation de contrat n’est pas exclue.



(Sport) pic.twitter.com/pssBa22U86 — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) January 24, 2022

Il s’agit probablement de sa meilleure porte de sortie. Kays Ruiz a déjà joué 7 matchs en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel. Le joueur formé à la Masia est donc connu des clubs français et le FC Barcelone n’aurait imposé aucun obstacle financier. Il se dit également dans la presse catalane que les Blaugranas feront leur possible pour appâter un club français suite à son crédit quand même important en France. D’après le même quotidien catalan, une résiliation de contrat serait évoquée alors Kays Ruiz est officiellement un joueur du Barça jusque fin juin 2024. En manque de temps de jeu dans la Catalogne, Kays Ruiz pourrait rebondir en Ligue 1 dans un championnat qu’il connaît bien. Il est passé par la formation de l’OL puis a défendu les couleurs du PSG de 2017 à 2021.