Barcelone : Griezmann se fâche, Koeman a été trop méchant

Dans : Liga.

Antoine Griezmann va probablement respirer un peu mieux en retrouvant l'équipe de France, car du côté du FC Barcelone les temps sont durs pour l'attaquant tricolore.

« Antoine Griezmann a eu des opportunités de marquer, avec deux belles occasions. Vu sa qualité, il aurait dû marquer au moins un but (…) Il faut prendre des décisions, tous les joueurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour l’équipe. » Après le nul concédé par le FC Barcelone contre le FC Séville le week-end dernier, Ronald Koeman n’a pas ménagé son champion du monde, l’entraîneur néerlandais du Barça estimant qu’Antoine Griezmann n’avait pas le rendement escompté. Une attaque brutale qui a surpris tout le monde, au point même que Didier Deschamps soit monté au créneau pour défendre son joueur. Mais selon la presse sportive barcelonaise, du côté du clan Griezmann on est clairement furieux des récents propos de Ronald Koeman et on a tenu à le faire directement savoir à Josep Maria Bartomeu.

Ce mercredi, le Mundo Deportivo affirme, en effet, qu’Antoine Griezmann n’a pas laissé passer la déclaration de son coach et qu'il a souhaité le faire savoir aux dirigeants du FC Barcelone. « Le message de Koeman a piqué le Français au point que son environnement a contacté le club afin de demander un peu plus de respect et d'affection envers un joueur, champion du monde, qui joue là où son entraîneur le positionne et pas toujours là où il préfère jouer », explique Miguel Rico, journaliste du média catalan. Déjà guère en réussite avec le précédent entraîneur du Barça, Antoine Griezmann risque donc de payer encore une fois les pots cassés au sein d'un club que l'on avait connu bien mieux organisé dans un passé récent.