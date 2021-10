Barcelone : Griezmann au coeur d'une invraisemblable annonce !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Du côté du FC Barcelone, on a communiqué ce mercredi les détails d'une étude très précise sur les comptes du club catalan. Et le cas d'Antoine Griezmann a été évoqué avec une histoire incroyable.

Les rumeurs n’étaient pas loin de de la réalité, puisque ce mercredi, le FC Barcelone a présenté ses comptes et ils ne sont pas bons. Avec une baisse des revenus de 224 millions d’euros, et une hausse des dépenses qui atteignant le montant record de 1,1 milliard d’euros, le Barça présente un déficit total de 481 millions d’euros à la fin de la saison 2020-2021. Bien évidemment, tout est mis sur le dos de l’ancienne direction, et Josep Mario Bartomeu. Ferran Reverter, directeur général du FC Barcelone, a détaillé l’ensemble de ces chiffres avec de nombreuses révélations. Et notamment une qui concerne le transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid au Barça lors du mercato 2019 moyennant 120 millions d’euros, un an après avoir échoué dans cette opération.

Ferran #Reverter a passé au crible la situation économique du #Barça.

Notamment le transfert d'Antoine #Griezmann où l'ancienne direction s'est rendue compte que "la nuit avant son recrutement, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer le transfert..." — Aurore THIBAULT (@AuroreJTdesJT) October 6, 2021

Un prêt d'urgence de 85ME pour le transfert de Griezmann

L’actuel directeur général de Barcelone explique que les dirigeants du club catalan voulaient tellement recruter Antoine Griezmann il y a deux ans qu’ils n’avaient pas réellement vérifié s’ils pourraient payer la totalité du coût financier de ce transfert aux Cochoneros. Et quelques heures avant l’officialisation de la signature de l’attaquant tricolore, cela a tourné à la panique dans les bureaux des Blaugrana. « Le soir même où Griezmann est signé, les dirigeants se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas payer le transfert. Ils sont allés chercher un prêt de 85 millions d'euros pour couvrir le coût de l’opération », explique Ferran Reverter, qui affirme que cela a été le même problème lors de la signature de Philippe Coutinho.