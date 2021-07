Barcelone : Feu vert de Griezmann pour un départ ?

Dans : Liga.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole explique que le départ d'Antoine Griezmann serait la manière la plus radicale de financer la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le joueur français ne serait plus plus opposé à cela.

Deux ans après sa signature au Barça, et même s’il a encore trois ans de contrat avec le club catalan, Antoine Griezmann pourrait changer d’air durant ce mercato estival. Après un Euro très décevant pour l’attaquant de l’équipe de France, sa situation semble s’être sérieusement tendue du côté du Camp Nou, puisque les médias sportifs espagnols sont unanimes pour dire que Joan Laporta veut céder Antoine Griezmann, mais pas que lui, afin de finaliser le retour de Lionel Messi. Placé dans une situation financière inextricable, le FC Barcelone n’a pas d’autres solutions rapides que de vendre les joueurs les plus coûteux, et parmi eux il y a évidemment Griezmann, dont le salaire atteindrait 33ME par saison et qui pourrait rapporter 60 millions d’euros en cas de transfert.

Jusqu’à ce jour, Antoine Griezmann a toujours été déterminé à aller au bout de son engagement avec le Barça, le joueur français étant persuadé qu’il a sa place dans l’effectif de Ronald Koeman. Mais selon le quotidien généraliste barcelonais La Vanguardia, après les propos de l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, qui a dit que le retour de Lionel Messi passait au-dessus de tout y compris des joueurs en place, Antoine Griezmann aurait entrouvert la porte à la possibilité d’un départ lors de ce marché des transferts. Attendu à Barcelone le 19 juillet, l’international tricolore va participer au tournoi prévu par le Barça en Allemagne, mais la suite est plus nébuleuse. « Griezmann ne ferme pas la porte à une sortie (…) Bien sûr, il ne partira que si le projet qu’on lui propose ailleurs est compétitif », explique Anaïs Maria, journaliste barcelonaise. Et cette dernière précise que les proches d’Antoine Griezmann affirment que pour l’instant les dirigeants barcelonais n’ont pas entamé une discussion sur le salaire, ou son avenir avec l’attaquant français, mais qu'ils s'attendent à avoir rapidement des infos sur ce sujet.