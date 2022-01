Barça : Xavi prêt à déchirer le contrat de Dembélé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En conflit avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé reste sous pression. L’entraîneur Xavi a répété le message du club selon lequel le Français devait prolonger ou partir cet hiver. Le tout sans lui laisser la possibilité de rester jusqu’à la fin de son contrat l’été prochain.

Dans son bras de fer lancé contre Ousmane Dembélé, le FC Barcelone n’est clairement pas en position de force. Le club catalan voit son ailier se rapprocher de la fin de son contrat en juin prochain. Et pendant ce temps-là, les discussions pour une prolongation sont au point mort. En cause, les difficultés financières du Barça ainsi que les exigences de l’agent Moussa Sissoko. C’est dans ce contexte que le directeur du football Mateu Alemany a pris la parole cette semaine pour annoncer la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé. Le dirigeant a également exigé le départ immédiat du Français si ce dernier refuse de prolonger son bail.

Bravo à Ferran Torres qui égalise en 55 minutes joués, le nombre de buts de Dembele cette saison ! — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 20, 2022

Une position partagée par l’entraîneur Xavi, qui en a remis une couche ce samedi en conférence de presse. « La situation d'Ousmane n'a pas évolué, ça n'a pas changé, a confié le technicien. Il connaît sa situation et il doit prendre une décision. Rien n'a changé. » Non convoqué pour le match de Coupe du Roi perdu à Bilbao (3-2, a.p.) jeudi, Ousmane Dembélé ne peut pas être exclu du groupe à l’entraînement. L’ancien Rennais a donc continué à s’entraîner sous les ordres de Xavi. « Il va bien, il s'entraîne bien, a témoigné l’entraîneur du FCB. Il fait partie de l'équipe, mais il sait parfaitement quelle est sa situation, il n'y a pas de débat à ce sujet. Tout dépend de lui maintenant. »

Dembélé n'a pas le choix

Un journaliste lui a alors rappelé la possibilité que l’international tricolore refuse de partir, et que le joueur aille jusqu’au bout de son contrat. Une hypothèse balayée par Xavi, qui n’envisage qu’une prolongation ou un départ cet hiver. « Il n'y a pas d'autre option, il connaît la situation, il n'y a pas d'autre alternative, a-t-il répété. S'il sera dans le groupe ? On donnera la liste demain (dimanche). » A priori, Ousmane Dembélé ne fera pas partie de l’équipe qui ira défier Alavés. Quant à son mercato, n’en déplaise à Xavi, c’est bien l’ailier et son agent qui auront le dernier mot.