Barça : Une démission de Bartomeu lundi ?

Dans : Liga.

Quelques heures après la cuisante défaite du FC Barcelone dans le Clasico de la Liga contre le Real Madrid (1-2), une révolution plus précoce que prévu serait dans les tuyaux au Camp Nou.

Depuis la déroute du Barça contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et l’histoire du faux départ de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu est sur la sellette. Pointé du doigt par tous les suiveurs du club catalan, le président du FCB avait reçu une motion de censure. Un papier signé par de nombreux socios, qui réclament toujours son départ. Un rêve qui pourrait devenir réalité lundi.

Alors qu’une réunion du conseil d'administration du FC Barcelone est prévue dans les prochaines heures pour évoquer cette année 2020 si spéciale, Josep Maria Bartomeu et ses dirigeants pourraient poser leur démission. C’est en tout cas l'information publiée par Sport ce dimanche soir. Un départ voulu et non pas forcé, comme cela aurait pu intervenir le 2 novembre prochain lors d'un référendum organisé par le gouvernement catalan. Dans tous les cas, ce lundi s’annonce chargé du côté de Barcelone.