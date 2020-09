Barça : Suarez viré, Messi et Neymar le vengent en public

Dans : Liga.

Remonté contre le FC Barcelone après l’éviction de son ami Luis Suarez, Lionel Messi a de nouveau critiqué la direction. Puis leur ancien coéquipier Neymar est venu en rajouter une couche.

On ne la reverra peut-être plus jamais réunie sur un terrain, mais la « MSN » reste soudée. Malgré le départ de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, les trois anciens coéquipiers du FC Barcelone sont toujours amis et solidaires dans les mauvais moments. Du coup, lorsque Luis Suarez se fait éjecter par le nouvel entraîneur Ronald Koeman, ses deux complices manifestent aussi leur mécontentement. A commencer par Lionel Messi qui, dans son hommage sur Instagram, a de nouveau taclé la direction blaugrana, celle qui l’a empêché de partir cet été.

« Tu ne méritais pas ça »

« Cela va être étrange de te voir avec un autre maillot, et encore plus de t'affronter. Tu méritais des adieux qui correspondent à ce que tu es : un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé des choses importantes sur les plans collectif et individuel. Tu ne méritais pas qu'ils te virent comme ils l'ont fait, a regretté l’Argentin. Mais la vérité, c'est que plus rien ne m'étonne maintenant. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau défi. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. A bientôt, mon ami. »

La hache de guerre entre Messi et ses dirigeants est donc loin d’être enterrée. Idem pour Neymar qui a commenté la publication du sextuple Ballon d’Or. « C'est incroyable comment ils gèrent les choses », a critiqué le numéro 10 du Paris Saint-Germain, parti en très mauvais termes avec ses anciens supérieurs du Barça. Autant dire que le président Josep Maria Bartomeu prend cher dans les discussions privées de la « MSN »…