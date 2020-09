Barça : Suarez parti, Koeman fait éclater la vérité !

Dans : Liga.

Ronald Koeman prend en pleine face les répercussions du départ de Luis Suarez du Barça. L’entraîneur néerlandais a clamé son ras-le-bol, n’épargnant pas les décisionnaires du club.

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone a provoqué un séisme en Catalogne. Les joueurs barcelonais, eux-mêmes, sont les premiers à pointer du doigt le comportement de leur direction. Lionel Messi, soutenu par Neymar et d’autres, a indiqué sur Instagram : « Tu ne méritais pas qu’ils te virent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est que plus rien ne m’étonne maintenant. » El Pistolero a fait les frais de l’arrivée de Ronald Koeman. En effet, le nouvel entraîneur du Barça a annoncé à l’Uruguayen à sa prise de fonction qu’il ne comptait pas sur lui pour cette saison. Ciblé par les critiques, le technicien a néanmoins tenu à faire la lumière sur les coulisses de ce dossier.

En conférence de presse ce samedi, il a fait savoir que le départ forcé du troisième meilleur buteur de l’histoire du club « n’est pas qu’une décision de l’entraîneur ». « On dirait que c’est moi le méchant dans ce film et ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Depuis le coup de fil, j’ai toujours montré du respect pour lui et je lui ai dit que ça serait difficile pour lui de jouer ici, mais que s’il restait, il allait être traité comme tout autre joueur de l’effectif. Avant que je signe mon contrat, le club pensait à certaines choses. Moi, j’ai essayé de soutenir le club dans ses décisions », a-t-il lancé. Des propos qui ne vont pas arranger la relation qu’entretient la direction avec ses joueurs et les supporters blaugranas. Luis Suarez continuera quant à lui sa carrière du côté de l'Atlético de Madrid.