Barça : Séville exige une enquête sur un possible scandale arbitral

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis que du côté du FC Barcelone, on veut dédramatiser les révélations sur les paiements faits dans un passé pas si lointain à José Maria Enriquez Negreira, vice-président du Comité technique des arbitres de 1994 à 2018, le FC Séville est le premier club à officiellement sortir du silence.

Depuis une semaine, et les révélations de la presse espagnole concernant des paiements faits par le FC Barcelone entre 2016 et 2018 au vice-président du Comité technique des arbitres de 1994 à 2018, la Liga est agitée par des rumeurs sur l’impact que cela aurait eu sur le championnat d’Espagne durant cette période. Chacun ressort des dossiers sur des matchs contre le Barça, même si Javier Tebas, le patron de la Liga a réagi à tout cela, ce dernier ne pensant pas que ces 1,4 million d’euros avaient servi à acheter des arbitres. Mais ce lundi, le FC Séville est le premier club à sortir de son silence, le club andalou demandant qu’une enquête approfondie soit menée sur cette histoire afin d’en avoir le coeur net et que des décisions soient prises.

Séville ne veut pas que l'affaire passe à la trappe

ℹ️ Comunicado oficial en relación al denominado 'Caso Negreira'.#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2023

« Quelques jours après que la nouvelle de la soi-disant « affaire Negreira » a été portée à l'attention du public, le FC Séville souhaite exprimer sa préoccupation et son indignation face aux informations qui, jour après jour, sont révélées par les médias, indiquant clairement qu’il est absolument nécessaire d'aller au fond des choses afin de clarifier ce qui s'est passé et qui est responsable. La gravité des faits connus jusqu’à présent, qui remettent en cause ou sèment le doute sur l'intégrité des compétitions dans le football espagnol, conduit également le FC Séville à demander publiquement que la Liga et la RFEF, en tant que plus hauts représentants du football espagnol, avec la RFEF également étant la plus haute autorité responsable du collectif d'arbitrage, que, le moment venu, ils favorisent et prennent part à toutes les poursuites qui pourraient découler de cette affaire une fois l'enquête terminée. Enfin, c'est le souhait du FC Séville d'affirmer qu'au-delà des clubs et de leurs institutions, les supporters de toutes les équipes méritent le respect, et il est de la responsabilité des dirigeants de fournir l'environnement nécessaire pour que l'intégrité des compétitions dans lesquelles nous participons ne soit jamais remise en cause », indique le FC Séville dans un communiqué.