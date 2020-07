Barça : Se queda, Messi n'aura pas la peau de Griezmann

Dans : Liga.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Antoine Griezmann a réalisé son meilleur match au FC Barcelone dimanche soir contre Villarreal (4-1).

Positionné à la pointe de l’attaque catalane aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez, l’international tricolore a enfin montré de quoi il était capable. Il était temps à vrai dire car du côté du vestiaire et de la direction barcelonaise, on commençait sérieusement à s’impatienter avec le natif de Mâcon, tout de même recruté pour la coquette somme de 120 ME l’été dernier. Tout va mieux pour Antoine Griezmann, et cela s’est confirmé au cours d’une réunion décisive mardi au sujet de l’avenir de l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid, selon les informations obtenues par le journal L'Equipe.

La direction du FC Barcelone a assuré à son joueur et à ses représentants que l’avenir d’Antoine Griezmann allait bien s’écrire du côté du Camp Nou la saison prochaine. « On compte énormément sur toi » aurait notamment lâché Eric Abidal, le secrétaire technique des Blaugrana, à son compatriote. Régulièrement cité comme un candidat au départ et parfois associé au Paris Saint-Germain par la presse catalane dans le cadre d’un hypothétique échange avec Neymar, Antoine Griezmann va donc pouvoir continuer son acclamation sereinement à Barcelone. Reste maintenant à voir quelle sera son utilisation dans les prochaines semaines par Quique Setien. Le Français aura des éléments de réponse dès ce mercredi soir à l’occasion du derby face à l’Espanyol Barcelone. Sans surprise, la tendance est clairement à une nouvelle titularisation de « Grizi » dans un 4-4-2 en losange avec Luis Suarez à ses côtés et Lionel Messi dans une position naturelle de meneur de jeu libre. La formule gagnante pour enfin redonner le sourire au champion du monde…