Barça : Samuel Umtiti pourrait bientôt passer sur le billard...

Alors qu’une possible rupture des ligaments croisés était évoquée il y a quelques jours, Samuel Umtiti souffre finalement d’une blessure au cartilage du genou gauche. Un pépin moins grave que ce que l’on pouvait craindre, mais tout de même embarrassant pour l’international français. Dans ses colonnes, le journal AS fait le point sur la situation du n°23 du Barça.

Et alors qu’une simple mise au repos était envisagée dans un premier temps, il semblerait finalement qu’une opération chirurgicale soit envisagée afin de guérir définitivement le genou de « Big Sam ». En interne, certains membres du staff souhaiteraient néanmoins le soigner temporairement avec des infiltrations de plasma afin de le récupérer pour le choc contre Séville le 20 octobre. Serait-ce bien raisonnable ? On imagine assez aisément que Didier Deschamps viendra mettre son nez dans cette affaire… En attendant, le sélectionneur tricolore devra lui trouver un remplaçant pour les matchs du mois d'octobre. Selon Téléfoot, Aymeric Laporte et Abdou Diallo sont en concurrence pour le suppléer.