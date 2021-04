Barça ou PSG : Messi va rester, une preuve de plus ?

Dans : Liga.

Chaque jour qui passe, l'idée de voir Lionel Messi finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone prend du volume. Et des infos évoquent le rôle de la star du Barça dans le futur mercato.

Promis à devenir le dossier superstar du marché estival des transferts 2021, le possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone, en fin de contrat, est de moins en moins évident. Si le sextuple Ballon d’Or a mis le feu en Catalogne l’été dernier, après le naufrage du Final 8, en exigeant de pouvoir partir du Barça, son désir de tourner le dos à son club de toujours pourrait bien avoir disparu après l’élection de Joan Laporta au poste de président. Alors qu’il haïssait Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi est plus proche du nouveau patron de Barcelone, et ce dernier a ouvertement fait d’une prolongation de Messi sa priorité numéro 1. Et ces derniers jours, les deux camps se seraient rapprochés sur cette possibilité, Eurosport Espagne affirmant même ce vendredi que Lionel Messi a fixé ses conditions à une possible extension de son contrat au Barça, preuve qu’il ne rejette plus totalement cette hypothèse.

Face à son patron, Lionel Messi est très clair, il souhaite que le club catalan retrouver son lustre d’antan sur la scène européenne. « Messi veut que le Barça retrouve la proéminence perdue depuis le départ de Neymar et de son ami Luis Suarez. Depuis, le Barça n'a pas mis les pieds en finale de Ligue des champions et l'Argentin donne la priorité à la compétitivité de l’équipe (…) Leo Messi ne veut pas s'entourer de joueurs médiocres comme ceux qui sont passés par Barcelone ces cinq dernières années. Ces derniers temps, l'équipe est tombée dans l'inconséquence la plus absolue avec des signatures telles que Coutinho, Pjanic, Braithwaite, Arthur, Malcom, Boateng », explique la chaîne sportive. Alors, Lionel Messi exige donc d’avoir son mot à dire sur le mercato, mais également d’avoir une relation directe et fluide avec Ronald Koeman, le coach du Barça, et Ramon Planes, le patron technique du club catalan. Si Joan Laporta peut lui prouver que le FC Barcelone a les moyens de redevenir le géant européen qu’il a été, alors la prolongation de Lionel Messi sera plus que probable.