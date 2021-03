Barça : Neymar à la place de Griezmann, Messi affiche son rêve

Dans : Liga.

Lionel Messi rêve d’un mercato de feu qui le ferait rester au Barça. Cela veut dire des départs de trois joueurs français, et même le retour de Neymar le fait rêver.

Depuis l’élection de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi semble avoir pris un tournant inattendu. La superstar argentine est désormais prête à envisager un avenir prolongé au sein du club catalan, ce qui était totalement inimaginable il y a encore quelques semaines. Malgré les éliminations désormais régulières en Ligue des Champions, La Pulga estime que le nouveau patron des Blaugrana peut redorer le blason du club culé. Pour cela, une grosse révolution est demandée cet été, et Laporta compte bien y inclure Lionel Messi pour mieux le convaincre qu’il fait pleinement partie du nouveau projet. Pour Diario Gol, cela implique une profonde refonte du vestiaire, avec notamment le départ forcé de plusieurs joueurs que le capitaine barcelonais ne veut tout simplement plus revoir. Le clan français est visé, puisque Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Antoine Griezmann sont invités à faire leurs valises, ce qui n’est pas le cas d’Ousmane Dembélé.

Un coup de balai qui servirait à renforcer la défense, avec Eric Garcia et David Alaba idéalement. Si l’idée de faire venir son ami Sergio « Kun » Aguero est lisible en toile de fond, Lionel Messi rêve officiellement encore et toujours de convaincre Neymar de venir reformer un duo explosif sous le maillot du FC Barcelone. Une réunification peu probable, sportivement comme financièrement, mais qui démontre que Lionel Messi a encore envie de s’impliquer dans le futur Barça, et probablement d’étudier sérieusement la possibilité d’y rester encore quelques années. Maintenant, entre les rêves au mercato et la réalité, il y a une sacrée différence, surtout que le club catalan a des finances dans le rouge vif, et va réellement devoir réussir ses ventes avant de penser à puiser dans la shopping-list de Lionel Messi.