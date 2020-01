Barça : Messi veut prolonger, mais pas trop longtemps

Dans : Liga.

Lionel Messi restera-t-il le joueur d’un seul club, alors que le football business prône les transferts à droite ou à gauche ? La question peut se poser, sachant que la Pulga n’est pas encore prête à quitter le FC Barcelone.

Depuis ses grands débuts en 2004, Messi régale le public catalan et les suiveurs du football européen. Auteur de 622 buts en 709 matchs sous le maillot du Barça, l'international argentin a tout gagné avec son club, que ce soit la Ligue des Champions ou la Liga. Désormais, et alors qu’il va sur ses 33 ans, le natif de Rosario n’a plus rien à prouver. Malgré tout, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a encore faim de titres. Et alors que sa formation blaugrana n’a plus remporté la coupe aux grandes oreilles depuis 2015, Messi pourrait avoir des envies d’ailleurs. Sauf que pas du tout. Contrairement à son rival Cristiano Ronaldo, la Pulga n’est pas disposée à découvrir d’autres championnats européens.

Sous contrat jusqu’en 2021, Messi souhaiterait d’ailleurs prolonger son bail d’une année supplémentaire au cours des prochaines semaines. Mais comme l’explique Mundo Deportivo, le gaucher peut encore changer d’avis, et reste libre de mettre fin à son contrat avec le FCB en juin prochain. Le clan du membre de l’Albiceleste n’a pas vraiment cette intention-là, mais Josep Maria Bartomeu, qui espère garder son joyau « jusqu'à la retraite », devra probablement se plier aux exigences de la famille Messi. Si le président des Catalans rêve de prolonger son attaquant pour « plusieurs années », l’Argentin, lui, souhaite « prolonger chaque année d’une saison supplémentaire tout en gardant une option d’annulation tous les 30 juin ». Une demande sur laquelle le Barça devrait s'aligner sans souci, alors que Messi envisage juste de finir sa carrière au Newell's Old Boys, son club formateur.