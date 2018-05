Barça : Messi, représentant de luxe dans le dossier Griezmann

Dans : Liga, Mercato.

Dans les petits papiers depuis plusieurs mois, la potentielle arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone a été validée par Lionel Messi en personne.

« Je suis fier que les dirigeants du Barça ramènent des joueurs de la qualité d’Antoine. Qu’il soit le bienvenu car il ne vient prendre la place de personne, mais seulement avec la volonté de gagner des choses importantes ». Au début du mois de mai, Luis Suarez accueillait Antoine Griezmann à bras ouverts du côté du Barça. Annoncé comme fait par la presse espagnole, sachant que le FCB pourrait lever sa clause libératoire de 100 ME début juillet, le transfert de l'international français au Barça ne ferait que des heureux en Catalogne. Puisque Leo Messi, le boss du vestiaire blaugrana, a confié tout le bien qu’il pense de l'attaquant de l’Atlético Madrid.

« C’est évident que j’aimerais qu’il vienne au Barça. C’est l’un des meilleurs joueurs actuellement. Je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit, mais nous sommes ravis que les meilleurs joueurs viennent chez nous, et Griezmann en fait partie », a lancé, dans Marca, La Pulga argentine, qui fait donc son maximum pour que Grizi débarque à Barcelone lors du prochain mercato estival. Avec une possible attaque Griezmann-Suarez-Messi, le Barça d'Ernesto Valverde aurait une bonne tête de favori pour la prochaine Ligue des Champions, un trophée devenu indispensable à Messi, s'il veut dépasser à nouveau Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d'Or.