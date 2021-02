Barça : Messi peut filer, les intransférables dévoilés

Dans : Liga.

Grand favori des élections présidentielles du FC Barcelone qui se dérouleront au mois de mars, Joan Laporta tire déjà des plans sur la comète.

Pas encore président du Barça, l’Espagnol de 58 ans planche sur l’avenir du club catalan, que ce soit sportivement ou économiquement. Dans une situation financière désastreuse, le vice-champion d’Espagne en titre devra se résoudre à laisser filer un certain nombre de joueurs, trop grassement payés, afin de retrouver un peu d’oxygène. A en croire les informations obtenues par Diario Gol, Joan Laporta ne s’opposera pas au départ de Lionel Messi, en dépit des bonnes relations qu’il entretient avec le Ballon d’Or argentin. En réalité, seuls quatre joueurs seraient intransférables aux yeux du potentiel futur président du FC Barcelone.

Il s’agit d’un taulier et de trois jeunes joueurs incarnant le futur du Barça : Gérard Piqué, Ansu Fati, Frenkie De Jong et Pedri. Tous les autres joueurs seront susceptibles de faire leurs valises en cas d’élection de Joan Laporta au mois de mars. La présence de Gérard Piqué dans cette liste de joueurs intransférables peut surprendre, dans la mesure où les meilleures années de l’Espagnol sont certainement derrière lui. Mais le dirigeant barcelonais a confiance en son défenseur et souhaite en faire le nouveau Carles Puyol, un joueur fidèle à son club et qui incarne le leadership de l’équipe. Par ailleurs, les supporters du FC Barcelone seront très surpris de découvrir que Marc-André Ter Stegen, dernier rempart de l’équipe catalane depuis de longues années, ne fait pas partie des joueurs intransférables. Sans surprise, les Français Umtiti, Dembélé, Griezmann ou encore Lenglet ne seront pas non plus retenus si Laporta était, demain, aux manettes du FC Barcelone.