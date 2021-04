Barça : Messi patron du mercato, Lautaro Martinez le paye cher

Dans : Liga.

Si le Barça veut conserver Lionel Messi cet été, il va certainement devoir se plier en quatre.

Financièrement, l’Argentin est prêt à consentir des sacrifices inévitables sur son salaire. Mais sportivement, le sextuple Ballon d’Or veut une équipe compétitive et à son goût pour prolonger son contrat. Conserver Ronald Koeman, qui a su redresser la barre ces dernières semaines, est envisageable. Mais en ce qui concerne de l’effectif, un énorme coup de balai est à prévoir. Toutefois, un dossier intéresse tout le monde, celui du recrutement de l’attaquant qui sera capable de remplacer Luis Suarez, dont le départ a fait beaucoup plus de tort que prévu à l’effectif catalan.

Antoine Griezmann n’a pas réussi sa mission de s’imposer, et le Français ne sera clairement pas retenu, même si son contrat réduit grandement les chances de le voir partir. Ousmane Dembélé revit de son côté, et une prolongation de contrat est même désormais envisagée. Pour le renfort tant attendu, un nom est revenu sur le devant la scène dernièrement, celui de Lautaro Martinez, qui continue de bien marcher avec l’Inter Milan, où le Scudetto lui tend les bras. Mais malgré son profil qui peut plaire à Ronald Koeman, le fait qu’il soit Argentin et encore jeune à 23 ans, Lionel Messi a fait savoir qu’il refusait de le voir signer au FC Barcelone, affirme Diario Gol. La raison ? Martinez avait la possibilité de le faire l’été dernier, et a refusé pour rester un an de plus à l’Inter Milan.

Pour Messi, le train est passé sous le nez de son compatriote, et il ne veut pas que cela fasse comme avec Griezmann, qui a signé un an après avoir refusé le Barça, avec les conséquences que l’on connait. Voilà pourquoi le capitaine blaugrana conseille plutôt à ses dirigeants de miser sur Sergio Aguero, véritable 9 capable de combiner lui, et dont il est très proche. En plus de cela, le « Kun » a l’énorme avantage d’être totalement gratuit, ce qui n’est pas négligeable à l’heure actuelle pour le Barça.