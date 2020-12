Barça : Messi marque 644 buts, l'incroyable cadeau aux « victimes »

Plus personne ne peut en douter : Lionel Messi est une légende du football, l’attaquant du FC Barcelone faisant partie des meilleurs joueurs de l’histoire de son sport.

Depuis ses grands débuts sous le maillot du Barça en 2004, l'international argentin a donné des émotions à tous les fans du ballon rond. Il faut dire que le sextuple Ballon d’Or a marqué le foot européen de son empreinte, en remportant notamment quatre fois la Ligue des Champions avec son club. Mardi lors du joli succès du FCB contre Valladolid en Liga (3-0), la Pulga a planté son 644e but en 749 matchs sous le maillot blaugrana. Avec ce total, Messi a dépassé Pelé pour devenir le joueur avec le plus de buts inscrits avec un même club.

Un record qui ravit le joueur de 33 ans. Mais pas que, puisque tous les gardiens victimes du Catalan vont recevoir un cadeau pour la nouvelle année. En effet, ces dernières heures, Budweiser a promis d’offrir une bière personnalisée aux 160 portiers concernés. Pour l’occasion, la célèbre marque de brasserie américaine a effectivement dessiné 644 bouteilles à l'effigie de Messi avec une référence à chacun des buts de l’Argentin. Et le plus heureux des gardiens sera Diego Alves. Passé par Almería (2007-2011) et Valence (2011-2017), le gardien brésilien a encaissé 21 buts de Messi. Par conséquent, il recevra 21 bières de Budweiser. Après avoir subi la foudre du meilleur joueur de l’histoire, les gardiens auront donc tous droit à un petit réconfort. Pas de refus en cette période hivernale...

"In this game, no goal is easy"



Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/1oCgLvQm6B