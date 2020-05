Barça : Messi lance un appel du pied, Neymar c’est du passé

Dans : Liga.

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le FC Barcelone n’a pas seulement coché le nom de Neymar. Un autre profil fait saliver le club et son capitaine Lionel Messi.

Le FC Barcelone devra se rendre à l’évidence, Neymar ne devrait pas revenir cet été. Quelques mois après l’échec des discussions avec le Paris Saint-Germain, le club catalan n’a toujours pas les moyens de financer un tel transfert. Et encore moins en pleine crise sanitaire et financière. Il faudra donc se rabattre sur un renfort offensif plus accessible comme Lautaro Martinez. En effet, l’attaquant de l’Inter Milan est l’autre cible prioritaire du Barça. L’Argentin, dont la clause libératoire est fixée à 111 M€, est considéré comme le concurrent et successeur idéal de Luis Suarez. A tel point que le capitaine Lionel Messi valide publiquement la piste de son compatriote argentin.

« Pour être honnête, je ne sais pas très bien s'il y a eu ou s'il y a des négociations pour lui en ce moment. Je n'en ai aucune idée. Je pense avoir déjà dit que Lautaro est un attaquant impressionnant, a répété l’attaquant du Barça dans les colonnes de Mundo Deportivo. Il est vraiment très complet. Il est fort, il dribble bien, il marque des buts, il sait protéger son ballon... Mais il faudra voir ce qui va se passer maintenant avec lui ou les autres noms cités. » Malgré l’attachement de Messi pour son ami Neymar, la signature de Lautaro Martinez suffirait à son bonheur.