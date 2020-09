Barça : Messi et Suarez, leur terrible vengeance se prépare

Dans : Liga.

Eté incroyablement agité au FC Barcelone, où la terre a tremblé deux fois.

Après la défaite 8-2 face au Bayern Munich dans un match phare de Ligue des Champions, puis quand Lionel Messi a annoncé qu’il voulait partir de son club de toujours. Tout cela avec un changement d’entraineur au milieu, et l’arrivée de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais n’a pas fait dans la dentelle, conscient qu’il fallait marquer une rupture. Ainsi, Luis Suaez a été prié de se trouver un nouveau club, tandis que Lionel Messi s’est vu signifier qu’il allait devoir faire des efforts défensifs s’il voulait rester, et que le tapis rouge ne lui serait pas déroulé éternellement. Mais à l’heure actuelle, l’Uruguayen comme l’Argentin sont partis pour rester.

L’avant-centre ne trouve pas de points de chute malgré des discussions, et les efforts du Barça pour faire baisser son prix. Car maintenant que Lionel Messi a officialisé qu’il restait en Catalogne pour une saison au moins, la donne a changé, et Suarez estime avoir encore sa chance pour sa dernière année de contrat également. Résultat, selon la presse espagnole, les deux compères ont décidé de respecter leur contrat, et de partir chacun pour zéro euro en juin 2021. Une petite vengeance pour mettre aussi la direction et Josep Maria Bartomeu dans la panade, car les salaires de Messi et Suarez seront donc payés jusqu’au bout, sans en récupérer un seul centime à l’été 2021. Une situation qui met le Barça en difficulté, même si la question que vont se poser les socios sera la suivante : avec quel état d’esprit Messi et Suarez vont aborder la saison qui est sur le point de commencer ?