Barça : Les cadres baissent leur salaire, Griezmann pas concerné

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

La non-prolongation de contrat de Lionel Messi a montré toute la fragilité financière du Barça. C’est donc pour éviter un nouveau couac que les cadres du club catalan ont décidé de baisser leur salaire. Enfin pas tous…

Avant la crise du Covid, Barcelone était déjà dans le rouge. Mais entre les matchs à huis clos et l’énorme manque à gagner autour du Camp Nou, le FCB a complètement sombré dans la crise économique ces derniers mois… Si fort que le Barça a été dans l'impossibilité de prolonger le contrat de Messi, parti au PSG, contraint et forcé par une décision ferme de La Liga. Même si le mal est fait, les cadres du Barça ne veulent plus que cette situation se reproduise, alors que le contrat de Memphis Depay, la nouvelle star du Barça, tient toujours sur un fil. C’est donc pour cette raison que les différents capitaines des Blaugrana ont décidé d’agir en baissant leurs revenus.

Le joli geste des cadres

Alors qu’un accord avec Gérard Piqué sera trouvé dans les jours qui arrivent, Jordi Alba a par exemple déjà accepté une réduction salariale de 25 %, en plus d’un report de ses primes. Histoire que le club puisse sortir d’une crise sans précédent, d’autres leaders vont montrer leur engagement envers le Barça. Puisque selon AS, Sergio Busquets et Sergi Roberto vont également accepter de nouveaux contrats. Alors que leur agent, à savoir Josep María Orobitg, est attendu au Camp Nou ce mardi, les deux Espagnols vont faire économiser de l’argent au FCB. Car Roberto va réduire son salaire de 40 %, en l’échange de deux années supplémentaires de contrat (de 2022 à 2024). Busquets, de son côté, va valider la suppression d'une série de primes jugées très abordables, plus un report d’une partie de son salaire.

Griezmann va devoir y passer aussi

Ensuite, Joan Laporta va tenter de convaincre d’autres joueurs de suivre le mouvement. Ce sera notamment le cas de Philippe Coutinho, qui est réceptif à la grave situation financière que traverse son club. Et enfin, le Barça s’attaquera à Antoine Griezmann. Alors qu’il a le plus gros salaire de l’effectif catalan depuis le départ de Messi à Paris, l'international français n’a toujours pas donné signe de vie à ses dirigeants sur ce sujet-là. Mais le champion du monde est bien « le prochain sur la liste ». Donc s’il veut garder une belle place à Barcelone, Griezmann va lui aussi devoir passer à la casserole...