Barça : Le rendez-vous de la dernière chance pour Dembélé

L'étau s'est resserré sur Ousmane Dembélé ces derniers jours. Le FC Barcelone est lassé par la longueur des négociations pour la prolongation du Français et surtout ses exigences financières. Dembélé veut désamorcer la situation et a fait le premier pas.

L'homme le plus médiatisé en ce moment en Catalogne est aussi, pour certains, l'ennemi public numéro un. Ousmane Dembélé a irrité les supporters du FC Barcelone et surtout les dirigeants puisqu'il tarde à prolonger son contrat avec le club. Arrivé à l'été 2017, il veut surtout augmenter significativement sa rémunération à des montants jugés excessifs pour un club qui lutte pour boucler son budget. A dix jours de la fin du mercato, le Barça a commencé à agir pour décanter la situation avec un ultimatum clair pour le Français : « Soit tu renouvelles, soit tu pars maintenant. »

Un dilemme qui n'a pas plu à l'ancien rennais. Dembélé s'en est ému sur les réseaux sociaux. Surtout, il le met dans une situation difficile, lui qui veut rester au club. Le champion du monde français est décidé à régler cette situation et a envoyé son agent Moussa Sissoko à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, ce dernier est arrivé ce mardi après-midi pour avoir une réunion avec Mateu Alemany, le directeur sportif et Joan Laporta, le président.

❗️ Ousmane Dembélé has requested a meeting with President Laporta to solve his future. The Frenchman wants to stay. [sport] pic.twitter.com/Qj6loCWfap